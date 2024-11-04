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Spor

Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi

TFF 1'inci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Fatih Karagümrük, bu sezon 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi sonunda topladığı 18 puanla 4. sırada yer alıyor.

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