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Spor

Fatih Karagümrük'te yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sürüyor.

AA19 Temmuz 2022 Salı 19:05 - Güncelleme:
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VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.

Yeni sezon ikinci etap çalışmaları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan kırmızı-siyahlı ekip, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, güç, pas, şut ve taktik çalışması yaptı.

İkinci etap çalışmalarını 24 Temmuz Pazar gününe kadar sürdürecek Fatih Karagümrük, yarın Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile hazırlık maçı oynayacak.

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