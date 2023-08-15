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Spor

Fatih Karagümrük'ten 2 transfer birden

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Hellas Verona'da forma giyen Kevin Lasagna ve Federico Ceccherini'yi kadrosuna kattı.

15 Ağustos 2023 Salı 14:33 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ten 2 transfer birden
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Fatih Karagümrük, Hellas Verona forması giyen iki İtalyan oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İstanbul ekibi, Hellas Verona'dan forvet Kevin Lasagna ve defans Federico Ceccherini'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Karagümrük yaptığı açıklamada, Kevin Lasagna transferi için,

"Hellas Verona'dan İtalyan Milli forvet oyuncusu Kevin Lasagna'yı kiralık olarak kadromuza kattık. İtalya A Milli Futbol Takımının formasını 7 kez giyme başarısı gösteren Kevin Lasagna'ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz."

Federico Ceccherini transferi için ise,

"İtalyan savunma oyuncusu Federico Ceccherini'yi Hellas Verona'dan kiralık olarak renklerimize bağladık. Kendisine yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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