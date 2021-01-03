AA 03 Ocak 2021 Pazar 18:42 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 18:42

Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava değil, insanlar karanlık!" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Karagümrük iç sahada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken bordo mavililerin 2. golü öncesi faul olup olmadığı tartışılmıştı. Hakem Ali Palabıyık ise golü vermiş ve Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu golle maçtan 3 puanla ayrılmışlardı. Karagümrük'te ise maçın ardından siyah bir görsel paylaşılarak "Hava değil, insanlar karanlık!" denildi ve bu karar tepki gösterildi.