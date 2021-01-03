İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ocak 2021 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük'ten maç sonu sert tepki: Hava değil, insanlar karanlık
Spor

Fatih Karagümrük'ten maç sonu sert tepki: Hava değil, insanlar karanlık

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük maç sonu resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Trabzonspor'un 2. golünde faul bekleyen ev sahibi ekibin bu talebi karşılıksız kalmış ve Ekuban'ın golü geçerli sayılmıştı.

AA03 Ocak 2021 Pazar 18:42 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 18:42
ABONE OL

Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava değil, insanlar karanlık!" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Karagümrük iç sahada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken bordo mavililerin 2. golü öncesi faul olup olmadığı tartışılmıştı. Hakem Ali Palabıyık ise golü vermiş ve Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu golle maçtan 3 puanla ayrılmışlardı. Karagümrük'te ise maçın ardından siyah bir görsel paylaşılarak "Hava değil, insanlar karanlık!" denildi ve bu karar tepki gösterildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.