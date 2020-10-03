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Spor

Fatih Karagümrük'ten maçın hakemine sitem!

Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maç sonrası gerçekleştirdiği açıklamasında hakeme sitem etti. Canel, 'Maçta hakem inisiyatifi ağırlıklı olarak Fenerbahçe lehineydi.' dedi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 23:36 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:38
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Süper Lig’in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen Fatih Karagümrük’ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçta hakem inisiyatifinin ağırlıklı olarak Fenerbahçe lehine olduğunu ileri sürdü. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, Fenerbahçe deplasmanından puanla dönmeyi hedeflediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Oyunun genelinde istediklerini yaptıklarını belirten Canel, şunları kaydetti:

"İstediğimiz şekilde oyun oynadık. Biz bugün mağlup olduk diye hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Her maç üstüne koyacağız. Bizim bir hedefimiz var. Devre arasında katılacak oyuncularla daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Oyunun gri pozisyonlarında kararlar ne hikmetse Fenerbahçe lehine verildi. İki penaltı pozisyonu var, iki kere VAR’a gidildi. Oyuncu değişiklikleri var ama ne hikmetse 5 dakika uzatma yapıldı. Yolumuz uzun ve bu yolda hedefimize varacağız."

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