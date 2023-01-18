İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2023 Çarşamba / 26 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7979
  • EURO
    20,3989
  • ALTIN
    1158.88
  • BIST100
    5384.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük'ten maçın hakemine tepki!
Spor

Fatih Karagümrük'ten maçın hakemine tepki!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında penaltı atışlarında Başakşehir'e elenen Fatih Karagümrük'te oyuncular ve teknik heyet hakeme tepki gösterdi. Teknik direktör Andrea Pirlo basın toplantısına katılmadı.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ten maçın hakemine tepki!
ABONE OL

VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcular ve teknik heyet, maçın hakemine tepki gösterdi.

Uzatmanın son bölümünde verilen penaltı kararına tepki gösteren ev sahibi ekip, penaltı atışları sırasında kalecileri Viviano'nun kurtardığı vuruşun tekrarlanması sonrası hakem Mert Güzenge'ye tepkisini artırdı.

Oyuncular ve teknik heyet, maçın bitişinin ardından soyunma odası koridorlarında hakemi alkışlarla protesto etti. Fatih Karagümrük Kulübünden kimse maç sonu basın toplantısına da katılmadı.

Kulüpten alınan bilgiye göre kırmızı-siyahlılar, son dönemde hakemlerin aleyhlerine verdiği kararlara tepki olarak basın toplantısı ile flaş röportaja katılmama kararı aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.