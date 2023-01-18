Fatih Karagümrük'ten maçın hakemine tepki!

VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcular ve teknik heyet, maçın hakemine tepki gösterdi.

Uzatmanın son bölümünde verilen penaltı kararına tepki gösteren ev sahibi ekip, penaltı atışları sırasında kalecileri Viviano'nun kurtardığı vuruşun tekrarlanması sonrası hakem Mert Güzenge'ye tepkisini artırdı.

Oyuncular ve teknik heyet, maçın bitişinin ardından soyunma odası koridorlarında hakemi alkışlarla protesto etti. Fatih Karagümrük Kulübünden kimse maç sonu basın toplantısına da katılmadı.

Kulüpten alınan bilgiye göre kırmızı-siyahlılar, son dönemde hakemlerin aleyhlerine verdiği kararlara tepki olarak basın toplantısı ile flaş röportaja katılmama kararı aldı.