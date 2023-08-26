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Spor

Fatih Karagümrük'ün 3. hafta rakibi MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Hakem Turgut Doman'ın yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:51 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ün 3. hafta rakibi MKE Ankaragücü
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de sezona iç sahadaki Beşiktaş maçıyla başlayan ve 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük, geçen hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı.

Hafta içinde İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattığını duyuran kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak Fenerbahçe'den eski golcüsü Serdar Dursun'u transfer etti.

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fatih Karagümrük 6 galibiyet elde ederken, başkent temsilcisi ise sahadan bir kez 3 puanla ayrıldı. Beş karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon ligde oynanan 2 maçtan da Fatih Karagümrük galibiyetle ayrılmayı başaran taraf olmuştu.

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