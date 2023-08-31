Fatih Karagümrük'ün rakibi Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde ilk üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı takım, 4 puanla haftaya 9. sırada girdi.

Çaykur Rizespor ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk 3 haftasında çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 4 puan topladı. Bu sonuçla kırmızı siyahlı ekip ligde 10. sıraya yerleşti.