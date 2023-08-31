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Spor

Fatih Karagümrük'ün rakibi Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Murat Erdoğan'ın yöneteceği müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ün rakibi Çaykur Rizespor
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde ilk üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı takım, 4 puanla haftaya 9. sırada girdi.

Çaykur Rizespor ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk 3 haftasında çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 4 puan topladı. Bu sonuçla kırmızı siyahlı ekip ligde 10. sıraya yerleşti.

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