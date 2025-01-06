İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2025 Pazartesi / 7 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3488
  • EURO
    36,6325
  • ALTIN
    2991.72
  • BIST100
    10087.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük'ün Türkiye Kupası'nda rakibi Çaykur Rizespor
Spor

Fatih Karagümrük'ün Türkiye Kupası'nda rakibi Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ün Türkiye Kupası'nda rakibi Çaykur Rizespor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trendyol 1. Lig ekibi Solwie Energy Fatih Karagümrük, yarın Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Kupaya 3. turda başlayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Tokat Belediyesi Plevnespor, Sarıyer ve Central Hospital Ümraniyespor'u geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi ise 4. turda başladığı kupa macerasında Silivrispor ve Vanspor FK'yi saf dışı bırakarak gruplara kalmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.