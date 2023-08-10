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Spor

Fatih Karagümrük'ün yeni yıldızı Ryan Mendes

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 12:21 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ün yeni yıldızı Ryan Mendes
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ryan Mendes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'da forma giymişti.

Mendes, 2016-2017 sezonun devre arasında ise Kayserispor'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla ilk sezonunda 7 resmi maçta forma giyip bir gol atan tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezon ise 39 resmi karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırmıştı.

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