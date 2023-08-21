Fatih Karagümrük'ün yeni yıldızı Stefano Sturaro

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak İtalya Ligi takımlarından Genoa forması giyen Stefano Sturaro'yu renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus'ta 4 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Stefano Sturaro, İtalya A Milli Takımı'nın formasını da 4 kez giyme başarısı gösterdi. Stefano Sturaro'ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi.