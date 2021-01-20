Fatih Kararümrük, Lucas Castro transferini bitirmek üzere

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:16 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:16

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını, takıma bir iki önemli takviye daha yapacaklarını söyledi.

Süleyman Hurma, Karagümrük Kulüp binasında AA'nın sorularını yanıtladı.

"Transfer dönemi başlamadan transferin yüzde 99'unu bitirdik." sözlerini kullanan Başkan Hurma, "Biliyorsunuz Eric Sabo'yu, Rize'ye verdik. Onun yerine bir oyuncu aldık bitmek üzere, gelmek üzere. O da çok önemli bir oyuncu inşallah bizim kulübümüzde de çok başarılı olacak. Bir de santrfor pozisyonuna bir oyuncu arıyoruz. Ancak dünyada bile bu çok ciddi bir sıkıntı. Bütün kulüpler arıyor yani BAL Ligi'nden Milan'a Real Madrid'e kadar herkes santrfor arıyor. Kendi arzu ettiğimiz seviyede ve kalitede bir oyuncu bulabilirsek transfer edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Fatih Karagümrük Başkanı, "Lucas Castro'nun adı kulübünüzle anılıyor. Bu transferde hangi aşamadasınız?" sorusuna, "Henüz bitmedi ama bitmek üzere olan bir transfer o da..." cevabını verdi.

Süleyman Hurma, sosyal medyada iddia edilenin aksine Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını da aktararak, "Hayır öyle bir ilgimiz yok. Çünkü Cisse'yi Fenerbahçe zaten yeni transfer etti ve kullandığı bir oyuncu. Dolayısıyla bizim onu istemek gibi bir düşüncemiz de duygumuz da olmadı." ifadelerini kullandı.

"NDAO İÇİN YURT DIŞINDAN ÇOK FAZLA TEKLİF VAR"

Başkan Hurma, takımın en önemli isimlerinden olan Senegalli oyuncu Ndao'ya yurt dışından teklifler olduğunu açıklayarak şöyle konuştu:

"Ndao için yurt dışından çok fazla teklif var ama bu aşamada onu bırakmayı düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü onun yerini doldurmak çok kolay değil. Başka oyuncularımıza da teklif var ama bizim en önemli hedefimiz bu sene Avrupa Kupaları'na katılacak bir takımı oluşturmak. İnşallah bu sene beceririz o hedefimizi. Hedefimiz de oydu biliyorsunuz. Dolayısıyla güçlü bir takım oluşturmamız lazım. Açıkçası, hemen her koşulda oyuncu satmayı planlamıyoruz."

Süleyman Hurma, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan savunma oyuncuları Fatih Kuruçuk'un durumu hakkında ise, "Bana gelmiş resmi bir teklif yok. Zaten Fatih'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Birkaç ay önce Fatih'e sözleşme uzatma teklifinde bulunduk, kabul etmedi. Dolayısıyla şu anda zaten bize gelmiş bir teklif yok. Sezon sonu kendisi serbest olacak. Ne olacağını bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ GİBİ GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI TAM KADROYLA OYNAMAYI ÇOK ARZU EDERDİK"

Fatih Karagümrük Başkanı, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Tabii çok zor bir maç oynayacağız. Kolay bir maç değil. Bir de çok uygun da yakalanmadık. Hem cezalı oyuncumuzun sayısı hem de sakat oyuncumuzun sayısı çok fazla. Yani Beşiktaş gibi güçlü bir takıma tam kadroyla oynamayı çok arzu ederdik. Ama yine de bizim geniş ve iyi bir kadromuz var. O kadroyla çıkıp iyi bir mücadele edeceğimizi, Türkiye'ye ne de iyi bir takım olduğumuzu göstereceğimizi düşünüyorum. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Enzo Roco yok, Balkovec yok, Vato yok, bunlar kart cezalısı. Eric Lichaj, Zukanovic ve Salibur sakat. Bir kaç oyuncu daha var. 6-7 oyuncu az değil yani."

"KARAGÜMRÜK'TE BİGLİA GİBİ BAŞKA İSİMLERİ DE GÖRECEĞİZ"

Başkan Hurma, "Fatih Karagümrük'te Biglia gibi başka yıldız isimleri de görecek miyiz?" sorusuna, "Evet, Karagümrük'te Biglia gibi başka isimleri de göreceğiz. Bu seneki transferleri çoğunlukla bana mal ettiler ama aslında bir şeyi kabul etmem lazım, ikinci başkanımız Serkan, aynı zamanda benim de oğlum, bu seneki transferlerin neredeyse yüzde doksanını o yaptı. İtalya, İspanya ve İngiltere ile kurulan bu üst seviyedeki ilişkileri de o kurdu. O açıdan çok memnunum ve mutluyum. Allah herkese de böyle bir ikinci başkan ve evlat nasip etsin. Biglia'nın gelişi neredeyse imkansızdı. Ama Serkan'ın uluslararası ilişkileri oyuncunun bize çok kolay gelmesini ve böyle bir fiyata oynamasını sağladı. Yoksa Karagümrük Kulübü, Biglia kalitesinde bir oyuncuyu en azından şimdilik buraya getirip oynatacak kadar güçlü değil. Böyle bir ekonomiye de sahip değil. Viviano, Zokanovic ve Bertolacci de çok önemli isimler. Bertolacci de geçen yıl Milan'da oynayan biri. Ndiaye de var... Buraya gelmiş oyuncuların hemen hemen hepsi çok yüksek seviyede kariyere sahipler, onları da yüksek seviyede ilişkilerle ancak getirebilirsiniz." şeklinde cevap verdi.

Süleyman Hurma, deneyimli isimleri takıma kazandırmalarının kulüpteki ilk yıllara özgü bir plan olduğunun altını çizerek, "Süper Lig'e yeni çıkmış bir kulübüz. Dünyada da çok fazla bilinirliğimiz yok. Dolayısıyla bizim genç ve kaliteli oyuncular alabilmemiz için öncelikle marka değerimizi de yukarı almamız gerekiyordu. Aynı zamanda da sağlam temeller üzerine oturmamız lazımdı. Genç oyuncuları alırken elinde her zaman bir kadro vardı ve o kadronun içerisine onları katmak daha kolaydı ama bu sefer öyle değil. Lige yeni çıktık ve çok kısa sürede çok iyi bir kadro kurup, çok güçlü bir ligde de mücadele etmem gerekiyordu. Dolayısıyla hem marka değerimizi yükseltmek, hem de tecrübeli bir takımla oynamak için böyle kadro kurmamız gerekirdi. Ancak bu felsefemizden vazgeçmiş değiliz tabi ki. Önümüzdeki yıllarda benzer şeyleri zaten fazlasıyla yapacağız, ama bu sene için yapılması ve olması gereken buydu." ifadelerini kullandı.

"İTALYA LİGİ BİZE ÇOK UYGUN BİR LİG"

Başkan Hurma, "Transferlerinizin bir çoğunu İtalya'da kariyerlerini sürdüren isimlerden yaptınız. Bunun özel bir sebebi var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İtalya bize çok uygun bir lig. Türkiye'de oynanan futbola da uygun. Taktik olarak çok iyi seviyedeler. Yani oyuncu hiçbir şey söylemeden bile oyunu oynamayı biliyor. Özellikle savunma açısından çok iyiler. İşte dünyanın en iyi forvet oyuncuları orada oluyor, en iyi savunma oyuncuları, en iyi kalecileri. Dolayısıyla bu tercihimizi yönlendirdi. Premier Lig çok pahalı bir lig. Oradan oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Çünkü hiç oynamayan hatta Championship'te oynayan oyuncuların bile ekonomileri çok üst seviyede. Oradan buraya bir oyuncuyu getirmek özellikle ekonomik olarak ve bu pandemi ortamında çok kolay değil. Ayrıca Premier Lig'de şöyle de bir sorun var, miadı dolmuş oyuncularda da çok ciddi sakatlık sorunu oluyor. Yükleniyorlar oyuncuya, yani oradan çıkan oyuncuların da büyük bir kısmı gittikleri takımda verim vermiyor. Elimizde böyle ciddi bir veri var. O yüzden tercihimizi becerebildiğimiz kadar bu yönde kullandık. Ekonomik olarak bizim için daha uygundu. Dünya çapındaki yıldızları burada nerdeyse yerli oyunculardan daha ucuza oynatmayı sağladık. Bu da bütçeyi tutturmak açısından çok önemliydi."

Süleyman Hurma, teknik direktörleri Şenol Can'dan da övgüyle bahsederek, "Biliyorsunuz çok fazla genç hocayla çalıştım. Türk futboluna çok fazla da genç hoca çıkardım. Şenol da o potansiyele sahip değerli bir kardeşimiz. Gayet tabi tecrübeli hocaların da olduğu gibi onun da zaman zaman eksikleri olabilir ama bu ömür tecrübeye yetmez. Yaşam içerisinde bunlar tabi ki öğrenilecek. Onun önümüzdeki yıllarda Türk futbolu için çok başarılı ve iyi bir teknik adam olacağını düşünüyorum. Şu anda da memnunum kendisinden." değerlendirmesinde bulundu.