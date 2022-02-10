İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Kurucuk ve Uğur Demirok, PFDK'ye sevk edildi
Spor

Fatih Kurucuk ve Uğur Demirok, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Kayserisporlu Uğur Demirok ve Hataysporlu Fatih Kurucuk'u Ziraat Türkiye Kupası maçlarında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 19:26 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 19:27
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kırmızı kart gören Yukatel Kayserisporlu Uğur Demirok ile Atakaş Hataysporlu Fatih Kurucuk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre, son 16 turunda Fenerbahçe ile yapılan maçta oyundan atılan Uğur Demirok, kural dışı hareket, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören Fatih Kurucuk da sportmenliğe aykırı hareket ile hakaret ihlallerinden tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Yine kupada Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören Spor Toto 1. Lig temsilcisi Royal Hastanesi Bandırmaspor'un savunma oyuncusu Lokman Gör de kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak disipline verildi.

  • pfdk
  • uğur demirok
  • Fatih Kurucuk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.