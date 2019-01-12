Fatih oynamazsa Kartal kazanacak

BEŞİKTAŞ’IN Sivasspor’a 1.5 yıllığına kiraladığı Fatih Aksoy için yapılan sözleşmede ilginç bir detay olduğu ortaya çıktı. Sözleşmede bulunan maddeye göre; 21 yaşındaki futbolcu eğer 20 maç oynatılmazsa Sivas, Beşiktaş’a 1 milyon TL tazminat ödeyecek. Siyah-Beyazlı ekipte daha önce de böyle uygulamalar yapılmıştı. Beşiktaş, Pedro Franco’dan da gittiği takımda oynatılmadığı için tazminat almıştı. Öte yandan Beşiktaş’ın dün Greuther Fürth ile oynayacağı maç aşırı yağmur nedeniyle iptal edildi.