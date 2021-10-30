Fatih Özgökçen: Fenerbahçe'yi yenmek bizi son derece mutlu etti

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:52 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:53

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Fenerbahçe'yi sahalarında yenmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Özgökçen, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin başında takımın seyir zevki yüksek futbol oynayacağını söylediklerini belirtti.

Oyunuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir Konyaspor futbol takımı olduğunu ifade eden Özgökçen, şunları kaydetti:

"Bugün de bunu devam ettirmek istiyorduk. Geçen hafta bir seri başlatma arzumuz vardı. Bugün Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi sahamızda yenmek, bizi son derece mutlu etti. İnşallah daha güzel futbol oynamak amacıyla mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Konyaspor, futbol olarak daha iyi yerlere gelecektir. Maç maç baktığımız zaman Konyaspor gerçekten kaliteli futbol oynuyor. Mütevazı bir takımız. Böyle bir takımın gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Bu noktada iyi futbol, iyi skoru getirirse tabii ki yukarılarda yer almayı isteriz."

Özgökçen, taraftarların maça gösterdiği ilgiden de memnun kaldıklarını belirterek, "Bugün 16-17 bin seyirci vardı. Taraftar Konyaspor için itici bir güç. Evimizde oynadığımız tüm maçlara taraftarımızı bekliyoruz." dedi.