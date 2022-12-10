Fatih Özgökçen: Konyaspor bir gün şampiyon olacak

Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmaları yapan Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen, takımın kampta yalnız bırakmadı. Özgökçen, Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Kampın oldukça iyi gittiğini ifade eden başkan Fatih Özgökçen, "Neredeyse bütün takımlar Antalya'da. Hava oldukça güzel. Ben hatta teknik ekibe, futbolculara ve İlhan hocaya Konya'ya dönünce Konya'yı beğenmeyeceksiniz dedim. Genel manada baktığınız zaman dünkü antrenmanı takip ettim. Oldukça neşeli ve verimli geçtiğini gözlemledim. İnşallah takımımızda kaldığımız yerden devam eder. Bir eksik göremedik. Eksik olan sakat arkadaşlarımız var. Onlar da birkaç gün içinde takıma dahil olduğu zaman tam anlamıyla takımımız antrenmanlara devam edecek" ifadelerini kullandı.

"KONYASPOR BİR GÜN MUTLAKA ŞAMPİYON OLACAKTIR"

Konyaspor'un bir gün mutlaka şampiyon olacağını belirten Fatih Özgökçen, "Biz ilk görev geldiğimizde ilk hedefimiz şuydu; Konyaspor, 4, 5 sene ilk 10'da mücadele edecek bir takım olacak. İlk 10'a alışacak. Daha sonra bu hedefi bir kademe arttıracağız. 3, 4 yılda ilk 5 içinde yer alması gerekir diye düşündük. Tabii bunlar sadece sportif başarıyla olacak işler değil. Yönetimsel ve ekonomik noktada da bir sistem haline gelecek kulüp olmak zorundasınız. Bizim hedeflerimiz bu noktada ilerliyor. İnşallah bizden sonra da böyle devam edecek bir kulüp arzuluyoruz. Ondan sonra da söylüyoruz. Konyaspor, bir gün mutlaka şampiyon olacaktır" diye konuştu.

"MEVCUT HAFTA İTİBARİYLE GEÇEN SENEDEN SADECE 2 PUAN GERİDEYİZ"

Takımın ilk 6 haftada gol yemediğini ancak hücum noktasında bazı eksikliklerin olabileceğini dile getiren Özgökçen, "Skor ve puan açısından baktığınız zaman mevcut hafta itibariyle geçen seneden 2 puan gerideyiz. Bu da geçen seneye yakın bir durum olarak değerlendirilebilir. Konyaspor, geçen seneyle oyun olarak kıyaslandığı zaman belki hücum noktasında eksiklikler olabilir. Ancak özellikle gol yememe noktasında daha iyi yerde. İlk 6 maçta gol yemeyen bir Konyaspor vardı. Bu kamplar, bu tür boşluklar bu eksiklikleri giderme açısından iyi oluyor. Bu tür bir Dünya Kupası arası daha önce yaşanmadı. Belki lige de olumlu ya da olumsuz etki edecek bir durum söz konusu olabilir. Bu aradan Konyaspor olarak olumlu yönde çıkma gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"KAMPTAN SONRAKİ 4, 5 HAFTAYI GÖZLEMLEYİP, ONA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME İÇERİSİNE GİRERİZ"

Transfer konusunda önlerinde zaman olduğunu, kalan maçların oynanmasının ardından değerlendirme yapılacağını sözlerine ekleyen Fatih Özgökçen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizde oynatmadığımız, kendisinden şu ana kadar istifade etmediğimiz oyuncularımızı, arkadaşlarımızı bu kamp içerisinde görüp ona göre politika belirleyeceğiz. Transfer dönemine de daha var. Kamp bittikten sonra 4, 5 haftayı gözlemleyip ona göre bir değerlendirme içerisine gireriz."

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR BÜTÜN BRANŞLARA DESTEK OLMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Futbol kadar basketbol şubesi ve amatör branşlarında kendileri için önemli olduğunun altını çizen Fatih Özgökçen, "Bizim için futbol kadar basketbol da önemli. Biz hiçbir zaman ayırmadık. Ayırmadığımız için de bunun sonuçlarını gördük. Şampiyon olduk ve Süper Lig'e çıktık. Şu anda Süper Lig'de mücadele eden, ilk yılı itibariyle de bana göre başarılı diyebileceğimiz bir basketbol takımımız var. Oraya da sonuna kadar destek olacağız. Amatör sporlar noktasında da bireysel manada engelli kardeşlerimiz var. Onlara destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüz nispetinde, ekonomimizi de dengeleyecek şekilde bütün branşlara destek olma gayreti içerisindeyiz" dedi.

"YABANCI OYUNCU KURALI NOKTASINDAKİ DÜŞÜNCELERİMİZ HEP AYNI"

Yabancı oyuncu kuralı konusundaki düşüncelerinin her zaman aynı olduğunu belirten Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Bizim bu noktadaki düşüncelerimiz hep aynı. Altyapıya destek verdiğimiz süre içerisinde yabancı sınırlaması olabilir. Şuna da bakmak lazım. Bu yabancı sınırlaması kaç senedir uygulanıyor. Bunu masaya yatırmak lazım. Bu uygulanan süre içerisinde olumlu ya da olumsuz lige ne yansıması olmuş. Altyapıdan yetiştirme noktasında ne gibi sonuçlar olmuş. Bunları masaya yatırıp, bu süre zarfı içerisinde istenen elde edilmiş mi, edilmemiş mi buna bakıp, devam edip etmeme noktasında da buna göre karar vermek zorundayız. 5, 6 yıldır uygulanıyor diye biliyorum ben. Bu 5, 6 yıl içerisinde altyapılardan ne kadar oyuncu çıkartmışız, Türk futboluna ne kadar oyuncu yetiştirmişiz buna bakıp, olumluysa buna devam edelim ama yok bunun bir katkısı olmadıysa altyapıdan da oyuncu yetiştiremediysek o zaman devam ettirmenin de bir mantığının olmadığı düşüncesi hakim bende. Detaylı bir inceleme yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ BİZİM İÇİN İTİCİ BİR GÜÇ"

Yeşil-beyazlı taraftarların kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Fatih Özgökçen, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz her zaman şunu söylüyoruz, taraftarımız bizim için itici bir güç. Gerçekten bunu hem futbol hem de basketbol takımımızda görüyoruz. Özellikle basketbol maçımızda salonda, takımımız daha iyi ve ateşli bir oyun sergiliyor. Futbolda da bizim stadyumumuz 42 bin kişilik. Hakikaten altyapısı, üst yapısıyla muhteşem bir stat. Taraftarımız 42 bin kişilik stadımızı doldurduğu zaman daha güzel oluyor. Artan bir oran var. 17, 18 bin satılan kombine var. Futbolcularımızın daha iyi bir oyun sergileyebilmesi için o stadın dolması lazım. Biz hep bunu söylüyoruz. Bize destek veriyorlar, bundan sonra destek arttırılırsa Konyaspor, daha iyi yerlere gelecektir."