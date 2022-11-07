Fatih Özgökçen'den hakem açıklaması: Standartları yakalamamız lazım

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Bizim hakemleri çok fazla eleştirme gibi bir durumumuz hiçbir zaman olmadı. Ama standartları da belirlememiz lazım" dedi.

Arabam.com Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özgökçen, hakemleri eleştirmenin doğru olmadığını belirterek, "Şimdi bizim hakemleri çok fazla eleştirme gibi bir durumumuz hiçbir zaman olmadı. Ama standartları da belirlememiz lazım diye düşünüyorum. Vücuttan gelen temaslarda penaltı var mı yok mu? Bunu belirlemek lazım. Bazı pozisyonlarda veriliyor. Bazılarında verilmiyor. Eğer burada Michalak'ın pozisyonuna penaltı veriyorsan, bizim Gaziantep FK ile oynadığımız maçta penaltımız niye verilmedi? O penaltı değilse bunun da olmaması lazım. O yüzden standardı yakalamamız lazım. Bu bizi de üzüyor, diğer takımları da üzüyor. Hakemlerin bu noktada toplanıp bir karar vermesi gerekiyor. Bu açıdan hakemi eleştiriyoruz." diye konuştu.

"BARTRA'NIN POZİSYONUNDA TOPUN ELİNE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

2-0'dan 2-2'yi yakalamanın çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Özgökçen, "1 puan da Trabzon deplasmanında iyidir, diye düşünüyoruz. Ben başkanlık dönemimde objektif bir tutum sergiledim; ben Mame Diouf'un pozisyonunu televizyondan defalarca izledim. Çok fazla ele temas söz konusu değil. Onları da iptal edersek biz gol atacak adam bulamayız. Bartra'nın pozisyonunda topun eline geldiğini görüyoruz. Eline gelmese ondan sonraki pozisyon net bir penaltı. Bizim standartları yakalamamız lazım. Bunu yapmadığımız zaman bir tarafı üzüyorsunuz." dedi.

"KENDİ HAKEMLERİMİZİN YÖNETMESİNİ İSTİYORUZ"

Yabancı hakem konusuna ilişkin de konuşan Başkan Özgökçen, "Bazı maçlara yabancı hakemlerin atanması, bazı maçlara ise yerli hakemlerin atanmasına karşıyız. Yönetilecekse tamamını kendi hakemlerimizin yönetmesini istiyoruz. Biz, kendi insanımıza güvenmek zorundayız. Olmayacaksa tüm maçlarımızı yabancı hakemlerimiz yönetsin. Genel düşüncemiz bu noktada." diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)