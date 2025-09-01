İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1543
  • EURO
    48,1703
  • ALTIN
    4565.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke: 5 hakem kararının 4'ü yanlıştı
Spor

Fatih Tekke: 5 hakem kararının 4'ü yanlıştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi1 Eylül 2025 Pazartesi 01:07 - Güncelleme:
Fatih Tekke: 5 hakem kararının 4'ü yanlıştı
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"Pina'nın sakatlanması bütün oyun planımızı değiştirdi. İkinci yarı Felipe'nin de çıkışıyla 2 değişiklik hakkı kaldı. İlk yarı iyiydik. 2 yarıyı gol atabilirdik, maçı koparmamız gereken anlar yaşadık. Ön alan baskısında sorunlar var. Beklemeye geçince problemler var. Set takımına karşı oynadık. 3 puanı almamız gerekirdi. Paul Onuachu'yu sarısı olduğu için oyundan almak zorunda kaldık."

"Kırılma noktası, 2. golü bulamadığımız anlardı. Kaybetmemek önemli ancak Trabzonspor kendi sahasında bu tür maçları kazanmalı. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Bugün nasip böyleymiş. Tek ihtiyaç 10 numara değil. Uğurcan inanılmaz kurtarışlar yaptı. Az pozisyon verdik ama önemli pozisyonlar verdik. Önde daha net şekilde hücumları bitirmek gerek. Oyunu iki yönlü oynayabilmek gerek. Topu kaptırdıktan sonra hızlı dönmek gerek. İlk yarıda 5 hakem kararının 4'ü yanlıştı. Ama genel olarak değerlendirme yaparsak, bu puan kaybını kendimize mal ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.