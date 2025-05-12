İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7599
  • EURO
    43,0795
  • ALTIN
    4019.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke, 64 günde kupa fırsatı yakaladı
Spor

Fatih Tekke, 64 günde kupa fırsatı yakaladı

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, 64 günlük sürede kupa başarısı fırsatı yakaladı.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Fatih Tekke, 64 günde kupa fırsatı yakaladı
ABONE OL

Trabzonspor'dan 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit Kulübüne transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra teknik direktörlük görevinde döndü.

14 yaşındayken bordo-mavili kulübün altyapısına giren Fatih Tekke, 33 yıl sonra takımında teknik direktör oldu.

Karadeniz ekibi ile 11 Mart'ta 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, Trabzonspor'un Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 Mayıs'ta Galatasaray ile oynayacağı final müsabakasında takımını yönetecek.

TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLDU, ZENİT'TE UEFA KUPASINI KALDIRDI

Trabzonspor A Takımı forması giymeye 1994-95 sezonunda başlayarak milli takıma yükselen Fatih Tekke, 2004-05 sezonunda 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Fatih Tekke, Zenit'te 2007-08 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı ve finalde İskoç ekibi Rangers takımını yenen Rus temsilcisiyle UEFA Kupası'nı kaldırdı.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 47 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.

Fatih Tekke, futbol hayatını başladığı Trabzonspor'da Türkiye Kupası'na çok yaklaşarak kariyerindeki bir ilki de gerçekleştirme mücadelesi verecek.

FATİH TEKKE İLE ÇEYREK VE YARI FİNALİ GEÇTİ

Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çeyrek final ve yarı final mücadelesinden başarıyla çıktı.

Fatih Tekke, 11 Mart'ta gerçekleştirilen imza törenin ardından 44 gün sonra finale yükselme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetiminde Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Trabzonspor, kupada Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Fatih Tekke, 64 günlük sürede kupa başarısı göstermiş olacak.

BAŞKAN DOĞAN İLE KUPADA İKİNCİ FİNAL

Trabzonspor, Göztepe'yi eleyerek kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, bordo-mavili takımın kupayı kazanması halinde 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşamış olacak.

Trabzonspor, geçen sezon kupa finalinde son dakika golüyle Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.