Fatih Tekke, 64 günde kupa fırsatı yakaladı

Trabzonspor'dan 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit Kulübüne transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra teknik direktörlük görevinde döndü.

14 yaşındayken bordo-mavili kulübün altyapısına giren Fatih Tekke, 33 yıl sonra takımında teknik direktör oldu.

Karadeniz ekibi ile 11 Mart'ta 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, Trabzonspor'un Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 Mayıs'ta Galatasaray ile oynayacağı final müsabakasında takımını yönetecek.

TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLDU, ZENİT'TE UEFA KUPASINI KALDIRDI

Trabzonspor A Takımı forması giymeye 1994-95 sezonunda başlayarak milli takıma yükselen Fatih Tekke, 2004-05 sezonunda 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Fatih Tekke, Zenit'te 2007-08 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı ve finalde İskoç ekibi Rangers takımını yenen Rus temsilcisiyle UEFA Kupası'nı kaldırdı.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 47 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.

Fatih Tekke, futbol hayatını başladığı Trabzonspor'da Türkiye Kupası'na çok yaklaşarak kariyerindeki bir ilki de gerçekleştirme mücadelesi verecek.

FATİH TEKKE İLE ÇEYREK VE YARI FİNALİ GEÇTİ

Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çeyrek final ve yarı final mücadelesinden başarıyla çıktı.

Fatih Tekke, 11 Mart'ta gerçekleştirilen imza törenin ardından 44 gün sonra finale yükselme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetiminde Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Trabzonspor, kupada Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Fatih Tekke, 64 günlük sürede kupa başarısı göstermiş olacak.

BAŞKAN DOĞAN İLE KUPADA İKİNCİ FİNAL

Trabzonspor, Göztepe'yi eleyerek kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, bordo-mavili takımın kupayı kazanması halinde 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşamış olacak.

Trabzonspor, geçen sezon kupa finalinde son dakika golüyle Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti.