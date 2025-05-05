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Spor

Fatih Tekke açıkladı: Uğurcan ve Savic Galatasaray maçlarında oynamayabilir

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Tekke, üst üste oynacağı Galatasaray maçları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi5 Mayıs 2025 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Fatih Tekke açıkladı: Uğurcan ve Savic Galatasaray maçlarında oynamayabilir
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Tekke, "İlk yarı, kaybedilmiş bir 45 dakika. Rakibin üstünlüğü ile geçti. Ön alan baskılarımız doğru değil, oynama şeklinde tedirginliklerimiz oldu. Biraz daha cesur olmalıyız. Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Açıklamalarını sürdüren genç teknik adam, "İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. İki takımın da mutsuz, memnun olacağı şeyler var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Geldiğimizden bu yana en fazla pozisyon verdiğimiz maç oldu gibi. İki takım da 1 puan aldı ama ilk yarı Kasımpaşa, ikinci yarı bize denebilir." diye konuştu.

Fatih Tekke, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceklerine yönelik soruya, "Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular oyunsal olarak." diye cevap verdi.

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