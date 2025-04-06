Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından en iyi oyunu oynadıklarını belirten Fatih Tekke, "Geldiğimizden bu yana oyun olarak en iyi oyun diyebilirim. Özellikle ilk yarı. Tüm baskıların, çoğu bölümde iyi olduğu bir maçı. İyi dakikada bulduğumuz bir gol. Özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikası çok önemliydi. Penaltı pozisyonu ve kabuk edilemez şekilde arka arkaya yediğimiz 2 gol var. Oyun olarak bugün herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. İkinci yarı top kazanmada etkisiz kaldık. Gücümüz yemedi. Pozitif tarafından bakmamız lazım. Daha iyi olabilir miyiz, evet. Normalleşmemiz için önümüzde değerli maçlar var. Bunu unutmamız lazım. Şunu söyleyeyim. Fırsat maçıydı, bunu kaçırdık" diye konuştu.

"İKİNCİ YARININ İLK 15 DAKİKASINI ATLATSAK, TARAFTARIN DA TEPKİSİ BÜYÜYECEKTİ"

Karşılaşma öncesinde sahaya süreceği 11'in sosyal medyada yer alması ve rakibin buna göre önlem alıp almamasıyla ilgili gelen soru üzerine Tekke, "Geçen hafta da böyle bir sorun yaşadık. Taktiksel olarak böyle bir şey söyleyemem. İlk yarı çalıştığımız şekilde iyi yakaladığımız fırsatlar var. Direkten dönen top var. Bire birde yakaladığımız pozisyonlar var. Onları daha iyi değerlendirip, içeri daha iyi bir skorla gidebilirdik. İkinci yarının ilk 15 dakikasını atlatsak, taraftarın da tepkisi büyüyecekti. Penaltı ve gollerin ardından oyun istemediğimiz duruma geldi. Bu durumları biraz daha doğru geçirmemiz lazım. Sakin kalarak oyun kontrolünü yavaşlatmamız gerektiğini söyledik. Özellikle ikinci yarının başında bunu başaramadık" şeklinde konuştu.

"BUGÜN OYUN OLARAK KESİNLİKLE KAZANDIK"

Oyuncuların istek ve arzularından memnun olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Bugün oyun olarak kesinlikle kazandık. Ama istemediğimiz bir skor. Şu an ihtiyacımız olan tek şey tabela. İlk yarıdaki oyunla ilgili bir şeyler söylemek zorundayım. Kırmızı kart olabilirdi, tartışmalı. İkinci yarının başında oyunsal olarak bir üstünlük yok. Gücümüz yetmedi bana göre. Bireysel vuruşlar, hatalar hepsi oluyor. Bu tip maçları daha kontrollü geçirmemiz lazım. Oyuncuların arzu ve isteğinden gayet memnunum" ifadelerini kullandı.

"İLK YARIDAKİ OYUNU GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

İlk yarıdaki iyi oyunun görmezden gelinemeyeceğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Sonuç üzerinden eleştiriler normal. İçerdeki psikolojik durumu ve pozitif şeyleri yaşayarak görüyorum. Bu maçta ilk yarıdaki oyunu görmezden gelemeyiz. Bunu yapan oyuncularım, gayet iyi becerdiler. Belki penaltı pozisyonu konuşulmalı. Detayları atladığınızda skor olarak söylediğinize yakın bir ortaya çıkıyor. Geleli hemen hemen 1 ay oldu. Kupa dahil dördüncü maçımız. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet var. Daha iyisi olabilirdi. Ligin son haftalarında normalleşecek kadar puan toplayıp, kupaya odaklanmamız lazım. Bunu bir yıkım olarak görmem mümkün değil. Bunu sürekli oyunun içine yayarak tamamen tekrara ihtiyacımız var"

"KİMSE BUGÜN FENERBAHÇE BİZİ OYUN OLARAK YENDİ DİYEMEZ"

Bugün 3-4-3 formasyonuyla sahaya çıktıklarını belirten Fatih Tekke, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dragus'u tercih etme sebebimiz hızı. 60'ıncı dakikada söyledim. 15 dakika daha hızını arttır sonrasında değişiklik yapacağım diye. Takımın bulunduğu durum önemli. Şu an bizim odaklanmamız gereken şey normalleşmeyi kazandıracak puanlar. Sonrasında kupaya odaklanmak. Bugün görelim diye Nwakaeme'yi 15 dakika kullandık. Bu bizim için pozitif. Savic'in bu kadar ciddi bir oyunda oynamak istemesi ve maçı tamamlaması olumlu şeyler. Son bölümde Ozan ve Visca'yı 6 numarada kullanmak zorunda kaldık. Penaltı ve sonrasında yediğimiz goller. Bazen de nasip diyorsun. Kimse bugün Fenerbahçe bizi oyun olarak yendi diyemez. Maçı daha önce bitirebilir, maçı kontrolümüzde tutabilirdik"