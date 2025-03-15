Fatih Tekke: Çok özel bir şey benim için

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Rams Başakşehir'e konuk oluyor. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin sözleri...

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ŞEY"

"Yuvaya dönüş... Futbolculuktaki gibi geri dönüş hikayesi, o zaman da böyle olmuştu. Kısa sürede geri dönmüştüm. Çok mutluyum taraftarlarımızla bu heyecanı yaşadığım ve bir arada olduğum için. Çok özel bir şey benim için. İşimiz futbol ve hayat devam ediyor. Takımızın bir sıkıntısı var. Salı günü, bir moral ve motivasyon tanışma günü yaşadık. Bence ufak bir kıpırdanma var. Heyecan olacak. Trabzonspor olarak taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız."

"CAMİANIN BEKLEDİĞİ ŞEY..."

"Trabzonspor camiasının beklediği bir şey var: Kavga... Daha doğrusu birlikte mücadele, takım arkadaşın düştüğünde onu kaldırmak."