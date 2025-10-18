İSTANBUL 20°C / 15°C
Spor

Fatih Tekke: Daha iyi olmalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2025 Cumartesi 21:49
Fatih Tekke: Daha iyi olmalıyız
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Zorlu bir maç oynadıklarını vurgulayan Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor olacağı belliydi ve çok zor oldu. Ama oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Baskılarımızın hızı düştü. Genel hatlarıyla çok olumlu diyemem ama ilk bölümü için çok olumlu diyebilirim. Basit pas hataları yapmamalıyız. Bunu her hafta çalışıyoruz. Daha iyi olmalıyız."

"BEKLENTİMİN ALTINDA KALAN BİR OYUN"

Tekke, oyun performansının beklentilerinin altında kaldığını ancak galibiyetin değerli olduğunu da vurguladı:

"Beklentimin altında kalan bir oyun ama 3 puan bizim için çok değerli. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız."

"ARADA KAZALAR OLACAK"

Maçın son anlarında takımın gösterdiği kazanma isteğini de değerlendiren Tekke, "Oyunun son anlarındaki kazanma isteği önemli. Ama Trabzonspor olarak biz oyunun çoğu bölümünde oyunu kontrol etmeliyiz. Buna çalışıyoruz. Arada kazalar olacak. Genel itibariyle oyundaki istek ve arzu gayet iyi. Oyunun ilk bölümü gayet iyi, bunu yaymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

