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Spor

Fatih Tekke: Daha sert ve iyi savunma yapmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden İstanbulspor'da Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

IHA28 Aralık 2022 Çarşamba 20:02 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Daha sert ve iyi savunma yapmamız lazım
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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyleyen Tekke, "Oynamamız gerektiği gibi oynadık. İlk bölümde Kasımpaşa daha etkiliydi. Yerleşimleri çok net belirlememize rağmen oyun içerisinde hatalar olabilir. Daha sert ve iyi savunma yapmamız lazım. Galatasaray maçından sonraki mücadele ve isteğimiz arttı. Önemli bir galibiyetti. 12'sine kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız. Takımımıza katacaklarımız da olacak" şeklinde konuştu.

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