Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke, "Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef" dedi.

Fatih Tekke, "Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Karşımızda çok iyi bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Anlarda her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Son Gençlerbirliği maçı hariç oyunun bazı bölümlerinde veya tamamında yansıttığımız bir duygu var. Genç, bir yola çıkmış, eksikleri olan bir takımız. Biz başı dik bu stadyumdan ayrılmak istiyoruz. Bu önemli. Şu an yarışın içindeyiz. Sakatlık ve olabilecek kötü şeyler, Beşiktaş maçından bu yana söylüyorum kimse dinlemiyor, sıkıntı yaşayacağımızı söylemiştim. Zor maç olacak. Tur atlayan biz olmak istiyoruz ama karşımızda da çok iyi bir grup var" dedi.

Teknik direktör Fatih Tekke, "Nwakaeme müjdesi bekliyorum. Birkaç tane müjde bekliyorum. 2-3 aydır bunun üzerine çalışıyoruz, yönetim kurulumuz ve başkanımız elinden gelenin son haddinde çalışıyor ama koşullar, istenen rakamlar, devre arası transfer gibi parametreler var, zor. Performansı altında kalan ve göndermek istediğimiz oyuncular var. Zamanlama olarak tüm bunların bir anda hallolması kolay değil. Beşiktaş maçından sonraki süreç kolay değil. Ligin ikinci yarısı başladığında bir nebze rahat hissettirmek istiyorum. Kolay değil, zor. Teknik adam olarak bu durumda olmayı kimse istemez. Değiştiremeyeceğim şeyleri konuşmak istemiyorum ama insanlar ya dinlemiyor ya dinlemek istemiyor. Kimle oynarsak oynayalım, camiamızın bizden istediği duyguyu vermemiz gerekiyor. Takımın durumunu ve potansiyelini hepimiz biliyoruz, en çok ben biliyorum. Şu an yakalandık ama öyle söyleyebilirim" dedi.