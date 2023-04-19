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Spor

Fatih Tekke: Her açıdan çok zor bir maçtı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u evinde konuk eden İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 20:42 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Her açıdan çok zor bir maçtı
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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İstanbulspor son ana kadar yarışın içinde kalmaya devam edecek" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunana İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Her açıdan çok zor bir maçtı. Tüm oynadığımız maçlar gibiydi. Antalyaspor'un belki de bu kadar kötü oynamasını sağlayan takım olarak herhalde bir biz vardık. Bugün istediklerimizin tamamı gerçekleşti. 2. ve 3. golümüz istediğimiz anlar ve zamanlarda geldi. İçeride söylediğim şey yanlış anlaşılmış. Yanlış anlaşılmasın dediğimiz şey muhakkak yanlış anlaşılıyor. Bazı oyuncularımızın performansı bize daha fazla yardımcı olabilir anlamında, kalemize top gelmeden 3 gol yedik dedim. Bazı maçlarda atanınız ve tutanınızın daha çok performans vermeliler. Totalde oyuncularımın yüreğine sağlık diyorum. 34-35 kişilik bir kadroyuz. Şu anda dışarıda 11'de oynamayı düşünen oyuncular var, haklılar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen şu anda alınan puan iyi. 3 puan alabilirdik, kesinlikle hak etmiştik. Fatih Karagümrük maçında da, Beşiktaş maçında da, MKE Ankaragücü maçında da puanı hak etmiştik. Bugün de hak ettik ama alamadık. Çalışmaya devam edersek bunu yapacağımızı düşünüyorum. İstanbulspor son ana kadar yarışın içinde kalmaya devam edecek. Biz de her şey çok açık ve net. Oyuncularımın hepsinin performanslarından memnunum. Hepsine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Antalyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonun hatırlatılması üzerine Tekke, "Hakemlerle ilgili tek cümlem olmadı. Onlarla ilgili bir gün konuşursam 3 cümle kullanacağım ama onu şu an kullanmayacağım. Maç içerisinde gergin olduğumuz anlar olabiliyor. Ben oyuna bakıyorum. Saha içinde ne yaptık, ne bekledik, ne aldık diye bakıyorum. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.

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