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Spor

Fatih Tekke ilk finalinden eli boş dönndü

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk final deneyimini Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı yaşayan Fatih Tekke mutlu sona ulaşamadı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 00:19 - Güncelleme:
Fatih Tekke ilk finalinden eli boş dönndü
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Trabzonspor'da ligin 28. haftası öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, 64 günlük sürede kupa başarısını elde edemedi.

Trabzonspor'dan 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit Kulübüne transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra döndüğü teknik direktörlük görevinde kısa sürede hedeflediği kupa mutluluğunu yaşayamadı.

Karadeniz ekibi ile 11 Mart'ta 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor'un başına geçen Fatih Tekke, bordo-mavililerin Galatasaray ile oynadığı final müsabakasında 3-0'lık yenilgi yaşayarak takımıyla kupa kaldıramadı.

FATİH TEKKE İLE ÇEYREK VE YARI FİNALE ÇIKMIŞTI

Trabzonspor, Fatih Tekke ile çeyrek final ve yarı final mücadelesinden başarıyla çıkmıştı.

Fatih Tekke yönetiminde Sipay Bodrum FK ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

DOĞAN DÖNEMİNDEKİ İLK KUPA HEDEFİ GERÇEKLEŞMEDİ

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde kupa başarısı elde edemedi.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, art arda iki sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupa mutluluğu yaşayamadı.

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