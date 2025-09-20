İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fatih Tekke: Puan kaybı bana yazar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sahalarında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ20 Eylül 2025 Cumartesi 23:28 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Puan kaybı bana yazar
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sahalarında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ OYUN OLMADI"

Tekke, karşılaşmada beklenen performansı gösteremediklerini dile getirerek, "Bazen istemediğimiz durumlar olur, bu maç da benim için öyleydi. Ambiyans, hakem kararları, oyun baskıları derken çok cesurca oynayan bir Antep takımı vardı. Çalışmamıza rağmen bir duran top sonrası konsantrasyon hatasıyla gol yedik" ifadelerini kullandı.

"2 PUAN KAYBI BANA YAZAR"

Oyuncularının performansını yetersiz bulduğunu belirten Tekke, "Son bölümlerde hoşuma giden tek şey kaos futboluydu ama bu bize yetmez. Oyun kontrolü bizde olmadı. Basit pas setlerimiz vardı, oyuncular o an farklı kararlar verdi. Kaybedilen 2 puanı ben ve ekibime yazıyorum. Oyuncular ellerinden geleni yaptı, üzgünüm ama inadına devam edeceğiz" dedi.

"DAHA CESUR OYNAMALIYIZ"

Destek beklediklerini vurgulayan genç teknik adam, "İyi oyun ve galibiyetlerle destek görmemiz lazım. Oyuncuların çoğunun performansı beklentinin altındaydı, bunun nedenlerini oturup konuşacağız. Genel hatlara bakıldığında kazanabilirdik ama oyunu aşırı geçişe bırakmamız hoşuma gitmedi. Daha cesur oynamalıyız, spontane oyunlarla istediğimizi alamayacağımız belli oldu" diyerek sözlerini noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.