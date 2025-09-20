Fatih Tekke: Puan kaybı bana yazar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sahalarında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ OYUN OLMADI"

Tekke, karşılaşmada beklenen performansı gösteremediklerini dile getirerek, "Bazen istemediğimiz durumlar olur, bu maç da benim için öyleydi. Ambiyans, hakem kararları, oyun baskıları derken çok cesurca oynayan bir Antep takımı vardı. Çalışmamıza rağmen bir duran top sonrası konsantrasyon hatasıyla gol yedik" ifadelerini kullandı.

"2 PUAN KAYBI BANA YAZAR"

Oyuncularının performansını yetersiz bulduğunu belirten Tekke, "Son bölümlerde hoşuma giden tek şey kaos futboluydu ama bu bize yetmez. Oyun kontrolü bizde olmadı. Basit pas setlerimiz vardı, oyuncular o an farklı kararlar verdi. Kaybedilen 2 puanı ben ve ekibime yazıyorum. Oyuncular ellerinden geleni yaptı, üzgünüm ama inadına devam edeceğiz" dedi.

"DAHA CESUR OYNAMALIYIZ"

Destek beklediklerini vurgulayan genç teknik adam, "İyi oyun ve galibiyetlerle destek görmemiz lazım. Oyuncuların çoğunun performansı beklentinin altındaydı, bunun nedenlerini oturup konuşacağız. Genel hatlara bakıldığında kazanabilirdik ama oyunu aşırı geçişe bırakmamız hoşuma gitmedi. Daha cesur oynamalıyız, spontane oyunlarla istediğimizi alamayacağımız belli oldu" diyerek sözlerini noktaladı.