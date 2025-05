Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Fatih Tekke, 61 Derece Dergisi'ne verdiği röportajda Trabzon sevgisini anlattı.

İlk yazdığı şiirin Trabzon üzerine olduğunu söyleyen Tekke, "Her şeyim orada; ailem, duygularım, anılarım. Trabzon dışında geçirdiğim her an, bir kayıp gibi geliyor. Trabzon benim için sadece futbol değil, hayatın ta kendisi. Elbette, bu hisleri ülkem için de genişletebilirim ama Trabzon, benim için her zaman biraz daha özel. Trabzonspor'daki tecrübelerim, futbol kariyerim boyunca bana çok şey kattı. Bu süreçte öğrendiğimiz bazı şeyler, bize ne yapmamamız gerektiğini gösterdi. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi zorlamak ve 'başka neler olabilir?' diye sorgulamak açısından takip ettiğim isimler var. Pep Guardiola'nın oyuna ve sahaya bakış açısı gerçekten çok etkileyici. Oyununu parçalara ve bölümlere ayırarak ele alıyor. Gasperini'nin Atalanta'sı da oldukça dikkat çekici. Takip ettiğim birçok isim var. Modern futbolda taktiklerin evrimi aslında yeni bir şey değil, belki de her 10 yılda bir değişim gösteriyor. Son dönemde özellikle set oyunlarının, savunma ve topa sahip olma arzusunun arttığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.