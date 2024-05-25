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Spor

Fatih Tekke'den ayrılık sinyali!

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takım için sezonun güzel bittiğini ifade ederek, “Bizim için çok güzel bir sezon bitti. Seneye bizim için de Alanyaspor için de hayırlısı olsun” dedi.

IHA25 Mayıs 2024 Cumartesi 01:22 - Güncelleme:
Fatih Tekke'den ayrılık sinyali!
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Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Alanyaspor, Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Derbinin ardından gerçekleşen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde zorlu zamanlar geçirdiklerini ancak bunların üstesinden geldiklerini söyledi.

"LİG BİTMEDEN 5-6 HAFTA ÖNCE KÜMEDE KALMAYI GARANTİLEDİK ÇOK ŞÜKÜR"

Ligde kalmanın hedefleri olduğunu ifade eden Tekke, "Sezonun son maçı derbiydi. Üstün oynadığımız, hak ettiğimiz ama çok pozisyon harcadığımız maçtı. Oyuncularıma tüm sezon boyunca gösterdikleri performans, antrenman yapabilme yeteneğini iyi geliştirdiğimiz için ve buna da karşılık verdikleri için, söyleneni hemen hemen yapmaya çalışan bir ekibimi tebrik ediyorum. Zorlu, sıkıntılı anlarımız oldu. Fakat bunları camia olarak hepimiz aştık. Allah da lütfetti bize. Çok daha fazla puan toplayabilirdik ama hedefimiz ligde kalmaktı. Takıma geldiğimizde kötü başlamıştık doğal olarak. Ligde kalmak hedefimizdi. Lig bitmeden 5-6 hafta önce kümede kalmayı garantiledik çok şükür. Sonrasında verdiğimiz mücadele, oyun anlamında ülke futboluna, kamuoyuna, futbolla ilgilenenler için bu işe kafa yoranlar için, formasyonlara takımın geldiği noktayı görebilmek açısından çok özel bir örnek. Oyuncularımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize 7-24 hizmet eden arkadaşlarımıza, aşçılar, bekçiler, saha görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Bizim için çok güzel bir sezon bitti. Seneye bizim için de Alanyaspor için de hayırlısı olsun" diye konuştu.

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