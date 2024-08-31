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Spor

Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması!

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Tekke, Trabzonspor iddiaları için de konuştu.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 00:12 - Güncelleme:
Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması!
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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Mağlubiyeti getiren anlar oldu. Maçın ilk yarısında skor 3-0 olsa, kabul edilebilirdi. Geriden oyun kurmaya çalışan, çok tekrarı olan bir takımız. İlk yarıda başarılı olamadı. Topları hep kaptırdık. Kadıköy'de öyle geriden oyun kurmak kolay değil, cesur bir oyun. Baskıyı kırdık ama kolay top kayıpları oldu. Oyuncularımın performansı bu değil. Kendi kalitelerini gösterseler daha farklı olabilirdi." dedi.

Maç ile ilgili açıklamalarına devam eden Tekke, "İkinci yarı tam oyunu dengeledik, golü yedik, iyi oynadığımız dönemde, her şey iyi giderken anlardan bir anla maçın seyri değişti. Sonra bir an daha 3-0 oldu. Oyuncularımın bazılarını korumak için değişiklik yaptık. Bizim var, rakibin 2-3 pozisyonu var sonra... İkinci yarının başında kazanabiliriz dedirten bir oyun vardı ama mağlup oldu. Oyuncularımı cesaretlerinden ötürü kutlarım. Bizim bazı şikayetlerimiz var ama devam edeceğiz. Bugün bir hafta boyunca çalıştığımız her şey oldu ama başarılı olamadık." diye konuştu.

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Fatih Tekke, Trabzonspor iddiaları için ise "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok."

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