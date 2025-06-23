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Spor

Fatih Tekke'nin yeni sezondaki hedefi belli oldu

Süper Lig'de geride kalan sezonda hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor'da, Fatih Tekke ve ekibi kolları sıvadı. Buna göre Tekke, yeni sezonda hem mücadeleci hem de taktiksel olarak güçlü bir ekip kurmayı hedefliyor.

IHA23 Haziran 2025 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Fatih Tekke'nin yeni sezondaki hedefi belli oldu
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Yeni sezona güçlü bir şekilde başlamak isteyen Trabzonspor, 30 Haziran'da başlayacak kamp öncesinde yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Kadrosuna katmak istediği oyuncuları kampa yetiştirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Doğan, transfer girişimlerine hız verirken, Teknik Direktör Fatih Tekke ise Trabzon'da sezon planlamasını titizlikle yürütüyor.

Portekizli Wagner Pina'yı renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştiren Trabzonspor, kamp sürecine kadar öncelikli takviyelerini tamamlamayı planlıyor. Hücum hattı, orta saha ve savunma için belirlenen isimlerle temaslarını sürdüren yönetim; Wooh, Onuachu ve Jeremi Boga gibi oyuncularla ilgili görüşmeleri kamp başlamadan tamamlamayı amaçlıyor.

ESKİ BAŞARI MODELİ TEKRAR UYGULANIYOR

Trabzonspor, 2021-2022 sezonundaki şampiyonlukta rol oynayan transfer stratejisini yeniden devreye aldı. O sezon Gervinho ve Bruno Peres ile mayıs ayında, Marek Hamsik ile ise 8 Haziran'da anlaşan kulüp, sezon öncesi hazırlıklarını ideal kadrosuyla yapmış ve ilk yarıyı lider kapatmıştı. Devre arasında kadroya katılan Visca ve Puchacz gibi nokta atışı transferlerle şampiyonluk gelmişti.

FATİH TEKKE, DİRENÇLİ BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYOR

Bu sezon Trabzonspor'un başında sıfırdan bir yapılanmaya giden Fatih Tekke, hem mücadeleci hem de taktiksel olarak güçlü bir ekip kurma hedefinde. Bu nedenle kamp öncesinde ihtiyaç duyulan bölgelerin tamamlanması öncelik taşıyor. Kulüp, dış transferlerin yanında iç transferlerde de istikrarı sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sezona geniş ve güçlü bir kadroyla başlamak isteyen bordo-mavililerde Fatih Tekke, kamp süresince oyuncuların fiziksel kapasitelerini ve oyun anlayışlarını yakından değerlendirerek yeni sezonda uygulanacak sistemi oturtmayı planlıyor.

Genç teknik adamın Trabzonspor U19 takımından hangi isimlerle kampa gideceği ise merakla bekleniyor.

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