Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu davasında karar belli oldu
İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi.
İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi.
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