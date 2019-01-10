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Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu davasında karar belli oldu

İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi.

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İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi.

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