Sezonu Büyükşehir Belediye Erzurum'da tamamlayan 24 yaşındaki ön liberonun orta sahaya alternatif olarak düşünüldüğü kaydedildi.

Yerli rotasyonu konusunda sıkıntı yaşayan Terim'in, Taylan transferinin bir an önce gerçekleştirilmesini istediği öğrenildi. 1 yıl daha sözleşmesi olan Taylan, Erzurumspor küme düştüğü için serbest kalabilir.

Bu sezon Erzurumspor'un ligde 31 maçına çıkan Taylan 6 gol atıp 3 asist yaptı.