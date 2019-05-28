Fatih Terim, 2014'te istediği Taylan Antalyalı'yı yeniden gündemine aldı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 2014'te Buca'da oynadığı dönemde alınmasını istediği, ancak o sezon Gençlerbirliği'ne giden Taylan Antalyalı yeniden Galatasaray'ın gündeminde.
Sezonu Büyükşehir Belediye Erzurum'da tamamlayan 24 yaşındaki ön liberonun orta sahaya alternatif olarak düşünüldüğü kaydedildi.
Yerli rotasyonu konusunda sıkıntı yaşayan Terim'in, Taylan transferinin bir an önce gerçekleştirilmesini istediği öğrenildi. 1 yıl daha sözleşmesi olan Taylan, Erzurumspor küme düştüğü için serbest kalabilir.
Bu sezon Erzurumspor'un ligde 31 maçına çıkan Taylan 6 gol atıp 3 asist yaptı.
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