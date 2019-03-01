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Fatih Terim 2024'te başkan olmaya hazırlanıyor

Fatih Terim yeni sözleşmesinin bitiş tarihinde teknik adamlık kariyerine noktayı koyacak.

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Galatasaray'ın en önemli teknik adamlarından Fatih Terim 'büyük hayali' için düğmeye bastı. Tecrübeli hoca, sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatılması konusunda Sarı-Kırmızılı yönetimle anlaşmıştı. Fatih Terim yeni sözleşmesinin bitiş tarihinde teknik adamlık kariyerine noktayı koyacak. 

1974 YILINDA ADIM ATMIŞTI

Başarılı hoca ardından, 1974 yılında futbolcu olarak adım attığı Galatasaray'da en önemli mevkiye gelmek için için adımını atacak. Terim çok uzun süredir planladığı başkanlık için hazırlıklara başlayacak.

EĞER ERKEN SEÇİM OLMAZSA...

Eğer Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni bir erken seçim olmazsa, Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2024'te olağan genel kurul yapılacak. Terim'in bu seçime başkan adayı olarak girmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR DA ONU İSTİYOR

Her şey planlandığı gibi giderse İmparator 70 yaşında başkanlık koltuğuna oturacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadaki yorumlarda, Terim'i geleceğin başkanı olarak gördüğünü belirtiyor.

BAŞKANLIK HEDEFİNİ SIK SIK DİLE GETİRİYOR

Galatasaray tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Fatih Terim başkanlık hayalini üstü kapalı da olsa sık sık dile getiriyor. Taraftarlar da Terim'i bir gün mutlaka o kotlukta görmek istiyor.

(Takvim)

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