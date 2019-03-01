Fatih Terim 2024'te başkan olmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın en önemli teknik adamlarından Fatih Terim 'büyük hayali' için düğmeye bastı. Tecrübeli hoca, sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatılması konusunda Sarı-Kırmızılı yönetimle anlaşmıştı. Fatih Terim yeni sözleşmesinin bitiş tarihinde teknik adamlık kariyerine noktayı koyacak.

1974 YILINDA ADIM ATMIŞTI

Başarılı hoca ardından, 1974 yılında futbolcu olarak adım attığı Galatasaray'da en önemli mevkiye gelmek için için adımını atacak. Terim çok uzun süredir planladığı başkanlık için hazırlıklara başlayacak.