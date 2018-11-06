Fatih Terim; Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon'un üzerini çizdi
Galatasaray’da devre arasında gönderilecek oyuncuların başında Maicon, Feghouli ve Eren Derdiyok geliyor.
Galatasaray’da devre arasında gönderilecek oyuncuların listesi yavaş yavaş belli oluyor.
Fatih Terim, bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Eren Derdiyok’la yeni sözleşme yapılmasını kesinlikle istemiyor.
Yabancılarda ise Feghouli ve Maicon, liste başı konumuna geldi. Terim, iki oyuncunun da devre arasında satılarak buradan gelecek parayla beklediği takviyelerin yapılmasını istiyor.
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