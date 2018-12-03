Fatih Terim; Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Onyekuru'yu sildi

Dün akşam derbide Beşiktaş karşısında çok da etkili bir futbol oynamamasına rağmen girilen net gol pozisyonlarından yararlanamayan Galatasaray, acil olarak devre arasını beklerken tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in bazı oyuncu tercihleri tartışma yarattı.

Geçtiğimiz sezon Akhisar’da oynadığı futbolla bir hayli göze çarpan ve yaklaşık 9 Süper Lig kulübünden teklif almasına rağmen Galatasaray’ı tercih eden Muğdat Çelik’in, artık sarı kırmızılı takımı kafasında silen ve ligin bitmesini bekleyen Eren Derdiyok’un arkasında beklemesi taraftarları bir hayli kızdırırken, yetenekli golcünün oyuna girdiği her maçtan sonra takımına yaptığı katkının göz ardı edilmesi Fatih Terim üzerinde baskı yaratıyor.

Genelde kadro tercihleri pek tartışılmayan ve ‘Hoca ne yapıyorsa doğrudur, vardır bir bildiği’ dönüşleri alan Fatih Terim, dün akşamın ardından artık eskisi kadar rahat olamayacak. Saha içerisinde dökülen bazı futbolcularda ısrar eden Terim’in bu oyuncular yerine genç yetenekleri kullanması beklenirken, tüm bunların üstüne sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek isimlerin oynanan maçları umursamaması sabırları taşırdı.

Orta hiç pozisyon yokken Ljajic’in kullandığı serbest vuruşu Beşiktaş lehine penaltıya çeviren Eren Derdiyok’un sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Artık Galatasaray’dan ayrılmayı bekleyen ve saha içerisinde etkili gözükmediği gibi takımına zarar veren Eren’in tercih edilmesi Fatih Terim’i zor durumda bırakırken, aynı şekilde yine sezon biter bitmez kontratları bitecek olan Selçuk İnan ve kiralık gelen Onyekuru’nun da Eren’i aratmaması Galatasaray’ı ateşe atıyor.

Sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması Fatih Terim’in elini zayıflatırken bir de bu futbolcuların kötü performansları sarı kırmızılı kulübü şampiyonluk yolunda gerilere düşürüyor. Eren Derdiyok’un yerine Muğdat, Selçuk İnan’ın yerine Atalay, Onyekuru’nun yerine ise Yunus ya da Celil’in kullanılmaması taraftarları bir hayli üzerken, sosyal medyada ‘Bu oyuncularla kaybedeceğimize gençlerle kaybedelim’ görüşünün hakim olması Fatih Terim üzerindeki baskıları artıyor.

(Diriliş Postası)