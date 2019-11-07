Fatih Terim, 6-0'lık mağlubiyetin faturasını 4 futbolcuya kesti

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Real Madrid maçında 15 dakikada 3-0 geriye düşen ve dün gece tarihi hezimetlerinden birini yaşayan Fatih Terim basın toplantısında her ne kadar “Ocak ayına kadar bu oyuncularla yola devam edeceğim” dese de, tecrübeli teknik adamın takımda bazı futbolculara 6-0’ın diyetini ödeteceği belirtildi.

Beşiktaş derbisinden sonra Belhanda’yı yanında oturtan Fatih Terim’in dün gecenin ardından Mariano, Nagatomo, Marcao ve Feghouli gibi oyunculara yedek kulübesinin yolunu göstereceği kaydedilirken, Seri’ye ise biraz daha zaman tanınacağı ifade edildi. Devre arasında köklü değişikliklere gidecek olan Galatasaray’ın olabildiğince az hasarla bu süreci atlatması beklenirken, başarılı çalıştırıcının Gaziantep deplasmanında Emre Mor, Ömer Bayram, Adem Büyük, Emre Taşdemir, Donk gibi futbolcularına forma şansı vereceği tahmin ediliyor.