23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7482
  • 6,3777
  • 274.48
  • 102620
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim, 6-0'lık mağlubiyetin faturasını 4 futbolcuya kesti

Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyetinin faturasını Mariano, Nagatomo, Marcao ve Feghouli'ye kesti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Real Madrid maçında 15 dakikada 3-0 geriye düşen ve dün gece tarihi hezimetlerinden birini yaşayan Fatih Terim basın toplantısında her ne kadar “Ocak ayına kadar bu oyuncularla yola devam edeceğim” dese de, tecrübeli teknik adamın takımda bazı futbolculara 6-0’ın diyetini ödeteceği belirtildi.
 
Beşiktaş derbisinden sonra Belhanda’yı yanında oturtan Fatih Terim’in dün gecenin ardından Mariano, Nagatomo, Marcao ve Feghouli gibi oyunculara yedek kulübesinin yolunu göstereceği kaydedilirken, Seri’ye ise biraz daha zaman tanınacağı ifade edildi. Devre arasında köklü değişikliklere gidecek olan Galatasaray’ın olabildiğince az hasarla bu süreci atlatması beklenirken, başarılı çalıştırıcının Gaziantep deplasmanında Emre Mor, Ömer Bayram, Adem Büyük, Emre Taşdemir, Donk gibi futbolcularına forma şansı vereceği tahmin ediliyor.

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

İnsanlığın inşa ettiği en ikonik yapılar

İnsanlığın inşa ettiği en ikonik yapılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA