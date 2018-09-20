Fatih Terim Akhisarspor maçında stoperde yeniden Ozan Kabak'a görev verecek

Ryan Donk'un stoper performansından memnun kalan Fatih hoca, Akhisar deplasmanında Ozan Kabak'ı yine 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Farklı bölgelerde rotasyon yaparak tüm oyuncuları hazır tutmayı hedefleyen tecrübeli hoca, genç savunmacıyı Şampiyonlar Ligi'nde riske girmemek için kullanmadığını söylemişti.

"Daha çok çalışarak formayı bırakmayacağım"

Teknik Direktör Fatih Terim'e şans verdiği için teşekkür eden Ozan Kabak, "Böyle zor maçta bana ilk 11'de şans verdi. Ben de elimden geleni yapıp, onun güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım. Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyordum. Elimden geleni yaptım. Gerçek Ozan bu değil, daha fazlası. Daha çok çalışarak inşallah bu formayı bırakmayacağım. Taraftarlarımız hep arkamda durdu. Saha içinde itici bir güç oldu. Taraftarlara ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.