Fatih Terim Akhisarspor maçında sürpriz bir 11'le sahaya çıkacak

HARİKA OYUN SERGİLEDİNİZ

■ SALI akşamı Şampiyonlar Ligi ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı 3-0’lık net bir skorla yenen ve Devler Arenası'na galibiyetle başlayan Galatasaray, dün yaptığı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve Akhisarspor maçının önemine dikkat çekti. İmparator sözlerine “Lokomotiv Moskova karşısında harika bir oyun ortaya koydunuz ama artık lige dönme vakti” diyerek başladı.

BİZDEN BİR KUPA ALDILAR

■ FUTBOLCULARDAN Şampiyonlar Ligi’ni unutmalarını isteyen tecrübeli teknik adamın, “Şampiyonlar Ligi'ni kafanızdan çıkarın. Şu anda tek yapmamız gereken iyi hazırlanıp Akhisar maçından iyi bir sonuçla ayrılmak. Artık lige odaklanın. Akhisarspor’un gücünü biliyorsunuz. Evet onlar da Avrupa dönüşü yorgun olabilir ama bu bizi ilgilendirmez. Biz kendi işimize bakacağız. Sezon başında bizden bir kupa aldılar. Rakibi sakın hafife almayın. Akhisarspor karşısında kayıp istemiyorum” dediği öğrenildi.

KADRODA YİNE REVİZYON VAR

■ TECRÜBELİ teknik adam Akhisarspor deplasmanında yine 11’de değişikliğe gidecek. Özellikle savunmada ve orta sahada rotasyon yapacak olan Fatih Terim, Donk’un yerine stoperde Ozan Kabak’a şans verecek. İmparator, sağ bekte de Linnes’in formasını Mariano’ya teslim edecek. Orta sahanın göbeğinde Fernando-Ndiaye ikilisinden vazgeçmeyecek olan Fatih Hoca, iki maçtır yedek kulübesinde beklettiği Henry Onyekuru’yu da Sinan Gümüş’ün yerine sağ açıkta sahaya sürecek.

(Gunes)