Fatih Terim, Alan Carvalho'nun ardından en az 3 transfer daha istedi

Galatasaray Transfer planlarını belirledi. Alan tamam, sırada 3 takviye daha var. 22.şampiyonluk hedefine ulaşmak için Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ara transfer döneminde en az 3 transfere daha imza atma kararı aldı.

29 yaşındaki Brezilyalı golcü ile yıllık 3.5 milyon euro karşılığında söz kesen ve 7 Ocak'ta resmi imzaları atmayı planlayan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in planları doğrultusunda en az 3 takviye daha yapacak.

Galatasaray, Alan'ın yanına 2.forvet alıp ligin ilk yarısında yaşadığı gol yollarındaki soruna son vermek istiyor. Ve bu bölgede de maliyeti ile 33 yaşındaki Demba Ba ön plana çıkmaya başladı.

Galatasaray ile 1.3 milyon euroya el sıkışan oyuncu, tek bir telefonla gelip imza atmaya hazır durumda. Eğer Galatasaray Alan'ın yanına belirlediği öncelikli alternatiflerden olumlu yanıt alamazsa önümüzdeki hafta Demba Ba transferini bitirmek için harekete geçilecek. Galatasaray kulübü stopere ise iki takviye birden planlıyor.

(Futbol Arena)