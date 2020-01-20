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Spor

Fatih Terim Arda Turan hakkında konuştu

Terim, “Arda Turan’la ilgili fikirlerimi söyledim. Hoşlanmadığım şey transferde yönetimle karşı karşıya olduğum iddiasıdır. 2. şansı hak ediyor. Ama onu camia da istemeli” dedi.

19.01.2020  23:52 - Güncelleme: 20.01.2020  08:00

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, şunları söyledi: “Hepimizin hayal ettiği bir oyun var. Buna ulaşmak için çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Gereksiz yere pozisyon yokken gol yedik. Sonuçlandırmanın daha başarılı olması lazımdı. İyi oynadık ama daha var mı, var!

AKLIMIZA GELMEZ

Biz maalesef 7-8 puan önde giremiyoruz. Daha önce yaptık. Daha önce başardık. Yine başarırız. Arda Turan konusunda yönetimle sorun yaşamadık. Arda Turan için ikinci bir şans verilmesinden yanayım. Hatalarının bedelini bir ödemiş bir Arda var. Aileler hataları affeder. Ama Arda’yı sadece teknik heyet değil, bütün camia istemeli. Marcao’nun 2. kırmızıyı görmesini biz söylemeyiz. (Vedat’ın kırmızısı) Aklımıza gelmez bizim. Başkaları da bizi ilgilendirmez. Bir stoper istedik, kendisi gelmedi (Murillo). Stoper alacağız.”

(Akşam)

Erzurum Teknik Üniversitesi savunma sanayisine destek olmak istiyor

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