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Fatih Terim: Arkadakiler kaybederken kazanmamız gerekirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçı sonrası konuştu. İşte Fatih Terim'in sözleri.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamalarının ardından açıklamalarda bulundu.
 
Karşılaşma sonrası şampiyonluk sorusuna yanıt veren Fatih Terim "Muhakkak ki bizim için akılda olmayan kayıp puan. Pes edecek değiliz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Zaten Galatasaray'ın tavrı da tarzı da budur. 10 haftada ortada daha 30 puan var. Bize olanlar, herkese olabilir. Veya herkese olan, bize olabilir. Sonuna kadar devam edeceğiz. Arkadakiler kaybederken kazanmamız gerekirdi. Erzurumspor'u tebrik ederim, bizden daha iyi mücadele ettiler. Hiç pozisyon yokken gol yedik. Bu da sizin aklınızdakini, oyuncuların sahada yapmak istediklerini etkiliyor. Oradan sonra da kazanabilirdik, kaybedebilirdik de. Bize bu bu yakışmadı. Çalışmaya, mücadele etmeye devam." dedi.
 
Eksiklerin hatırlatılması üzerine "Eksikler vardı ama burası Galatasaray Kulübü. Sahaya çıkanların gereğini yapması gerekirdi. Ne bu golü yemek bize yakışır, ne de bu oyun. Açıkçası bu mücadele ve oyun hiç hoşuma gitmedi. Yapılmaması gereken ne varsa onu yaptık. İstanbul'da çok iyi oynayan bir Galatasaray olarak geldik. Yapacak bir şey yok, 10 haftaya ve kupaya konsantre olacağız." diye konuştu.

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