21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.192
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim Belhanda'ya mesajı verdi

Galatasaray'ın evinde Real Madrid ile oynadığı maçta Younes Belhanda seyircilerin hedefindeydi. Faslı oyuncu, protestolara kafasını takınca Fatih Terim de onu kenara almak zorunda kalmıştı. Olaylar sonrası Terim 'Kendini sahada affettir' dedi.

  • Fotomaç
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın evinde Real Madrid ile oynadığı maçta Younes Belhanda seyircilerin hedefindeydi. Faslı oyuncu, protestolara kafasını takınca Fatih Terim de onu kenara almak zorunda kalmıştı. Kenara gelirken ıslık sesleri yükselince de Belhanda seyircilere dönüp küfretmişti. 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından bir özür mesajı yayınlamıştı. İmparator, Belhanda ile bire bir görüşerek onu Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlıyor. Terim "Özür dilemen güzel bir davranış. Ancak sen asıl özrü futbolunla sahada dilemelisin. Rakip senin üzerine oynayabilir. Dikkatli ol. Çık sahada kendini affettir" ifadelerini kullandı.
 
BELHANDA ÇOK HIRSLI
 
Cimbom'un orta sahasındaki yıldızı Younes Belhanda, seyircilerle girdiği küfürleşmenin ardından Fatih Terim'in ikazlarıyla 'hizaya gelmiş' görünüyor. Tecrübeli oyuncu, tamamen işine konsantre olmuş durumda. Fazla konuşmuyor ve büyük bir hırsla çalışıyor.
 
GÖTZE UMUDU
 
İdari direktör Şükrü Hanedar'ın sezon sonu B. Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan Mario Götze için temas kurması taraftarı heyecanlandırdı. Alman yıldızın babasıyla görüşen Hanedar'ın teması olumlu geçti. Tecrübeli ismin babasının "Götze iyi bir taraftarı olan, sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Ancak her şey sezon sonu belirlenir" dediği öğrenildi.

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Amazon ile Microsoft'un 'bulut' mücadelesinde kazanan belli oldu

Amazon ile Microsoft'un 'bulut' mücadelesinde kazanan belli oldu

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

'Motosikletten düştü' denilmişti, kan donduran gerçek ortaya çıktı

'Motosikletten düştü' denilmişti, kan donduran gerçek ortaya çıktı

Patronunuza sakın bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

Patronunuza sakın bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

1 Kasım’dan sonra yasak, kuyruğa girdiler

1 Kasım’dan sonra yasak, kuyruğa girdiler
 

POPÜLER HABERLER

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okuduğu kametle herkesi mest etti

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okuduğu kametle herkesi mest etti

Dünyada 26'ncı seçilmişti! Burada yiyen bir daha vazgeçemiyor

Dünyada 26'ncı seçilmişti! Burada yiyen bir daha vazgeçemiyor

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA