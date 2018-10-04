Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim: Beni sevindiren şey, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrasında konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Terim, "Bugün söylenecek şey şu; Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir maç oynandı, bir oyun oynandı. Önemli bir taktik anlayışını ortaya koydu çocuklar. Bir Şampiyonlar Ligi maçında daha evvel görmediğimiz pozisyona girdiler. Galatasaray taraftarını ve Türk futbolseverini çok mutlu etmek isterdik ama olmadı, 4 maçımız daha var. Galatasaray taraftarlarına hep sözünü verdim ve 'Helal olsun' dedirtecek bir oyun oynadık. Porto ile oynamak kolay değil, herkes Porto'ya iyi baksın" dedi.

Mağlubiyet nedeniyle yine de üzüntülü olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Bugün müthiş bir gün olabilirdi. Beni sevindiren şey, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı. Sadece bunu söyleyebilirim, onun dışında hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmez benim mağlubiyetler" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'in tartışılan penaltı kararı için konuşan tecrübeli antrenör, "Herkes penaltı gibi diyor ama Michael Oliver'in Juventus - Real Madrid maçındaki penaltıdan sonra daha seçici olduğunu düşünüyorum. O herhalde psikolojik olarak bir travma onda, olmayan bir penaltı verip, kaderi değiştirmişti. Hakemlerden bir şey beklemeyelim; 50-50 ise, o tarafa verirler" diye konuştu.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Masal anlatıcıları Mardin´de buluştu

Masal anlatıcıları Mardin´de buluştu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA