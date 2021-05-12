Fatih Terim: Biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz

DHA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:53

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyledi. Terim, "Bu yolun sonunda şampiyon olmak önemli. Bu ihtimal yüzde kaç bilmiyorum. Vazgeçmeyen, inanan bir grubumuz var. Biz vazgeçmedik hiç. Allah da kalbimize göre verdi, inşallah sonunu da iyi getireceğiz. Şu an itibariyle sevenlerimizin dualarını, takdirini alıyoruz. Önce kazanmamız lazım, elimizden geleni yapacağız. Çok şükür bugünleri gördük. Haftalar önce söylenenler, yazılanlar halen aklımızda. Biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz. Biz vazgeçmedik, ben vazgeçmedim, oyuncularım vazgeçmedi, taraftar vazgeçmedi. Galatasaray'da her zaman umut vardır" dedi.

Fatih Terim, Denizli deplasmanında rakip taraftarın çok olduğuna yönelik soruya ise şu cevabı verdi: "Bizim olduğumuz yerlerde tribünler hep kalabalıktı. Geçen hafta Ali Sami Yen'de de bizden fazla kalabalık vardı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Az da olsak biz bize yeteriz. Bu maça amigolar mı girmiş bilemem. Onlara diyecek bir şey yok" yorumunu yaptı.