Fatih Terim boş mukaveleye imza attı

Geçen sezon Igor Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray, Fatih Terim'le anlaşmış ve İmparator, sarı-kırmızılı kulüpteki 4. dönemine başlamıştı. Terim, 4 yılı aşkın bir süreden sonra yeniden Galatasaray'ın başına geçmiş ve sarı-kırmızılıların 21. şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2018-19 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl da uzatma opsiyonlu olarak uzatıldığını duyurdu!

KAP BİLDİRİMİ GELDİ!

Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi!

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."