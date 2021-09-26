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Spor

Fatih Terim: Bunları telafi ederiz, camia birleşsin yeter

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacakları Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2021 Pazar 18:48 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 18:49
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı camiaya yönelik açıklamalarda bulundu.

Taylan Antalyalı'yı dinlendirdiklerini söyleyen Fatih Terim "Taylan'ın ameliyattan sonra dinlenme vakti olmadı, bugünde onu dinlendirdik. Sonuçta 21 oyuncu kadroda var. 1997'li ve 1999'lu kardeşimizin de olması lazım. Birileri sonuçta olmayacak. Olmayanın bir sebebi vardır." dedi.

Şanssız puanlar kaybettiklerini söyleyen Fatih Terim "Kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Oyunun hakkı, oyunun karşılığı değil. Camiada her zaman bir takım hareketlilik olur. Birlikteliği önemsiyoruz. Galatasaray birleşir, sorun olmaz. Ali Gücüm kardeşimiz işleri dolayısıyla görevi bıraktı, üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara mesaj gönderen Fatih Terim "Gelecek adına doğru hamleler yaptık. Biraz sabredersek, Galatasaray bazı şeylerin abonesi olur. Onların biraz desteğe ihtiyacı var. Taraftarın etkisi hepimizden daha fazla. Puan kaybedeceğiz ama oyunun karşılığı puanları kaybetmedik. Bunları telafi ederiz, camia birleşsin yeter." diye konuştu.

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