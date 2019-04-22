Fatih Terim, Bursaspor'dan şimdi de o ismi istiyor

2016-17’de 7, geçtiğimiz sezonsa Bursaspor’da 5 maçta forma giyen Emre Taşdemir’in Galatasaray’a transferi sarı kırmızılı taraftarları bir hayli şaşırtmıştı.

FATİH TERİM FURKAN SOYALP'İN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bursaspor’da fazla forma şansı bulamayan fakat Fatih Terim’in isteğiyle Galatasaray’a transfer edilen Emre Taşdemir’in imzası camiada ilgi uyandırırken, tecrübeli teknik adamın yine Bursaspor’da oynamasına rağmen bu sezon sadece 10 maçta görev alan Furkan Soyalp’in peşine düştüğü belirtildi.

Süper Lig’de kötü günler yaşayan ve Samet Aybaba döneminde kadro dışı kalan 23 yaşındaki Furkan, Mesut Bakkal’ın gelişiyle yeniden hayata dönerken, genç futbolcunun Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girmesi ve takımına penaltı kazandırması ‘Yeşil Timsahlarda’ memnuniyetle karşılandı. Tekniği ve oyun görüşüyle orta sahada geleceğin yıldızları arasında gösterilen Furkan Soyalp’in sezon sonunda kontratının bitecek olması Galatasaray’ı harekete geçirirken, oyuncunun Fatih Terim’in yanında üstüne koyacağı ve gelişimini hızla tamamlama ihtimali Furkan’ı sarı kırmızılı kulübe bir adım daha yaklaştırıyor.