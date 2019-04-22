15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8342
  • 6,5634
  • 240.002
  • 96.216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim, Bursaspor'dan şimdi de o ismi istiyor

Bursaspor'dan Emre Taşdemir'i transfer ederek taraftarlarını şaşırtan Fatih Terim, şimdi de Furkan Soyalp'i istiyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2016-17’de 7, geçtiğimiz sezonsa Bursaspor’da 5 maçta forma giyen Emre Taşdemir’in Galatasaray’a transferi sarı kırmızılı taraftarları bir hayli şaşırtmıştı.
 
FATİH TERİM FURKAN SOYALP'İN PEŞİNE DÜŞTÜ
 
Bursaspor’da fazla forma şansı bulamayan fakat Fatih Terim’in isteğiyle Galatasaray’a transfer edilen Emre Taşdemir’in imzası camiada ilgi uyandırırken, tecrübeli teknik adamın yine Bursaspor’da oynamasına rağmen bu sezon sadece 10 maçta görev alan Furkan Soyalp’in peşine düştüğü belirtildi.
 
Süper Lig’de kötü günler yaşayan ve Samet Aybaba döneminde kadro dışı kalan 23 yaşındaki Furkan, Mesut Bakkal’ın gelişiyle yeniden hayata dönerken, genç futbolcunun Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girmesi ve takımına penaltı kazandırması ‘Yeşil Timsahlarda’ memnuniyetle karşılandı. Tekniği ve oyun görüşüyle orta sahada geleceğin yıldızları arasında gösterilen Furkan Soyalp’in sezon sonunda kontratının bitecek olması Galatasaray’ı harekete geçirirken, oyuncunun Fatih Terim’in yanında üstüne koyacağı ve gelişimini hızla tamamlama ihtimali Furkan’ı sarı kırmızılı kulübe bir adım daha yaklaştırıyor.
 

MİT, Sincar´da yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: FETÖ ihanete böyle hazırlandı

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: FETÖ ihanete böyle hazırlandı

Osmanlı usulü yapıyor, sıraya girdiler!

Osmanlı usulü yapıyor, sıraya girdiler!

Annesi için ekti, fiyatı ve ilgiyi görünce üretime yöneldi

Annesi için ekti, fiyatı ve ilgiyi görünce üretime yöneldi

Yargıtay'dan milyonlarca işçiye müjdeli haber

Yargıtay'dan milyonlarca işçiye müjdeli haber

Türk ordusu kardeş ülkeyle gövde gösterisi yapacak

Türk ordusu kardeş ülkeyle gövde gösterisi yapacak

'Cihaz söküldü' uyarısı ekipleri alarma geçirdi! Değeri 3 milyon

'Cihaz söküldü' uyarısı ekipleri alarma geçirdi! Değeri 3 milyon

Ahmet Kural'a hapis cezası

Ahmet Kural'a hapis cezası

İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz! İşte şartları

İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz! İşte şartları
 

POPÜLER HABERLER

Ayağından bağlanan güvercin, 5 katlı binadan sarkıtıldı

Ayağından bağlanan güvercin, 5 katlı binadan sarkıtıldı

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

Servetleri dudak uçuklatıyor!

Servetleri dudak uçuklatıyor!

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırının görüntüleri...

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırının görüntüleri...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA