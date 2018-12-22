Fatih Terim Dello Sport’a konuştu: Ben Federico Chiesa'nın babasını çalıştırdım

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport’a özel bir röportaj verdi. Milan’da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve son olarak kulübün kendisini satış listesine koyduğu iddialarıyla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili açıklamalar yaptı.

‘Hakan her zorluğun üstesinden gelir’

Terim “Hakan Çalhanoğlu büyük bir futbolcu. Yetenekleri ve kalitesi ortada… Her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçlü bir karaktere sahip. Ancak çevresi kendisine güven duymalı. Böylece kısa süre içersinde toparlanacak ve daha kuvvetli bir şekilde geri dönecektir” dedi.

‘Maçı büyük keyifle izleyeceğim’

Serie A’da bugün, kendisinin geçmişte çalıştırdığı iki takımın karşılaşacak olmaları üzerine de görüşleri sorulan Fatih Terim, Milan-Fiorentina maçıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Her iki takım da kalbimde özel bir yere sahip olan ekipler. Milan bence bu maçın favorisi. Bir adım öndeler çünkü kendi evlerinde oynuyorlar. Fiorentina ise genç, dinamik ve ne yapacağı belli olmaz. Ben de maçı büyük bir keyifle izleyeceğim.”

‘Ben onun babasını çalıştırdım’

Fiorentina formasıyla çıkış yapan futbolculardan bir tanesi olan genç oyuncu Federico Chiesa ile ilgili düşüncelerini de açıklayan Galatasaray teknik direktörü “Ben onun babasını çalıştırdım (Enrico Chiesa). O da büyük futbolcuydu. Oğlu da iyi işler çıkarıyor. O da bir o kadar iyi oyuncu olacak. Böyle olması için gereken her şeye sahip” şeklinde konuştu.

(Skorer)